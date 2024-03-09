"В компенсований до другого тайму час, коли у ворота Динамо був призначений пенальті, виникла сутичка (у матчі 20-го туру УПЛ проти Вереса, – прим.). Арбітра обступили гравці і стали вирувати емоції, які призвели до букета жовтих карток.

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Наш футбол починає бути схожим на події, які нерідко трапляються в англійській Прем'єр-лізі, італійській Серії А та іспанській Ла Лізі. От, скажімо, нещодавно грала Барселона – так у тому матчі впродовж десяти хвилин тривала сварка, а арбітрові довелося діставати з кишені червону картку. Теж через епізод з пенальті. Рефері його все ж призначив.

Там, у провідних чемпіонатах Європи, що не тур, то емоції та чвари на полі, жовті та червоні картки – все це є. Але там великі гроші, а у нас що? Мізер", – сказав Сабо у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після 20-ти турів турнірну таблицю УПЛ очолює Шахтар. Далі йдуть СК Дніпро-1 та Кривбас. Динамо з 3 матчами у запасі четверте.

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