"Ще раніше, до поєдинку Вереса і Динамо дізнався, що зустріч відбуватиметься ввечері, коли стемніє. Тоді ж я зателефонував одному політику, запитавши: "Як же ви розв'язуєте питання економії електроенергії? Ви всім кажете ввечері вимикати телевізори і праски, а у Рівному на стадіоні включення світла скільки тягне?!"

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Де ж економія? Як же грати ввечері, у такий важкий час для країни?! Хіба так можна? Це, вважаю, ненормально.

Я очікував, що поєдинок у Рівному для динамівців буде важким. Чому? Тому що Вересу вже немає куди відступати, адже він перебуває у зоні вильоту.

Сьогодні обидва наші гранди – як Динамо, так і Шахтар – зовсім не ті команди, якими були раніше. Та й гравці в них не такі, про яких можна сказати – "супер". Пацанва – і все. А кваліфікації і розуміння гри в них немає.

Мені шкода Олександра Шовковського, особливо якщо зважити на те, що пенальті був призначений у самісінькій кінцівці матчу. У таких випадках команда, що веде в рахунку, думає, що їй вдасться захиститись, відтак під час атак суперника з навісними передачами та боротьбою поблизу воріт втрачає концентрацію. Це все – психологія", – сказав Сабо у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо у матчі з Вересом пропустило з пенальті на 90+9 хвилині, втративши, здавалось, стовідсоткову перемогу. Після 20-ти турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть на четвертій сходинці, набравши 35 очок (і мають 3 гри в запасі).

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