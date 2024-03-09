“В компенсированное ко второму тайму время, когда в ворота Динамо был назначен пенальти, возникла стычка (в матче 20-го тура УПЛ против Вереса, – прим.). Арбитра обступили игроки и стали бушевать эмоции, которые привели к букету желтых карточек.

"Пацанва – и все": Сабо раскритиковал игру Динамо и Шахтера, вспомнив об экономии во время войны

Наш футбол начинает походить на события, которые нередко случаются в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. Вот, скажем, недавно играла Барселона – так в том матче в течение десяти минут продолжалась ссора, а арбитру пришлось доставать из кармана красную карточку. Тоже из-за эпизода с пенальти. Рефери его все же назначил.

Там, в ведущих чемпионатах Европы, что не тур, то эмоции и распри на поле, желтые и красные карточки – все это есть. Но там большие деньги, а у нас что? Мизер", – сказал Сабо в комментарии Sport.ua.

Напомним, после 20-ти туров турнирную таблицу УПЛ возглавляет Шахтер. Далее следуют СК Днепр-1 и Кривбасс. Динамо с 3 матчами в запасе четвертое.

Шовковский заменой привез пенальти, Милевского выбесила игра Динамо – чем Верес удивил киевлян