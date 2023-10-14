"Хто може функціонально замінити Ярмоленка в Динамо? Функціонально ніхто. Мені найбільше подобається Караваєв, думаю, він і гратиме замість Ярмоленка. Волошин ще молодий та нестабільний, а Перріса ми мало бачили, він майже не грав – і пішов в оренду в азербайджанський клуб закономірно. Караваєв фізично сильний, швидкісний, може відіграти і ззаду, і попереду.

"Без Ярмоленка Динамо буде на рівні Полісся та Руху": Сабо виніс жорсткий вердикт команді Луческу

Але проблема в тому, що Караваєв, Беніто та Перріс – це типові бігунки, та й Кабаєв і навіть Волошин поступатимуться Андрію в дриблінгу. Ніхто з них не зможе обіграти один в один, як Ярмоленко. Таких гравців Динамо просто немає, і в цьому проблема. На жаль, крім Ярмоленка, Динамо не має майстровитих футболістів – до Андрія всім ще дуже далеко", – поділився Сабо в інтерв'ю sport-express.ua.

Нагадаємо, Ярмоленко вибув через травму – офіційно повідомляли про відновлення протягом 4 місяців. Втім, спортивний лікар Дмитро Бабелюк припускає, що Андрій може не повернутись на поле до кінця сезону.

Нова машина залякує Динамо, в Луческу виникла несподівана проблема – 2 тренери близькі до відставки, український Жиру