"Кто может функционально заменить Ярмоленко в Динамо? Функционально никто. Мне больше всего нравится Караваев, думаю, он и будет играть вместо Ярмоленко. Волошин еще молод и нестабилен, а Пэрриса мы мало видели, он почти не играл – и ушел в аренду в азербайджанский клуб закономерно. Караваев физически сильный, скоростной, может отыграть и сзади, и впереди.

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Но проблема в том, что Караваев, Бенито и Пэррис – это типичные бегунки, да и Кабаев и даже Волошин будут уступать Андрею в дриблинге. Никто из них не сможет обыграть один в один, как Ярмоленко. Таких игроков Динамо просто нет, и в этом проблема. К сожалению, кроме Ярмоленко, Динамо не имеет мастеровитых футболистов – до Андрея всем еще очень далеко", – поделился Сабо в интервью sport-express.ua.

Напомним, Ярмоленко выбыл из-за травмы – официально сообщали о восстановлении в течение 4 месяцев. Впрочем, спортивный врач Дмитрий Бабелюк предполагает, что Андрей может не вернуться на поле до конца сезона.

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