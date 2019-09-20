Сабо назвав найкращого опорника у складі Динамо

Колишній тренер київського Динамо Йожеф Сабо поділився враженнями від матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (1:0) та оцінив вклад у перемогу Сергія Сидорчука.

"Дійсно, дуже важлива перемога, оскільки важко не вигравати стільки матчів поспіль. Я вже раніше казав, ще коли звільнили Хацкевича, що який би тренер не прийшов в цей період, йому буде важко. Не можна не відзначити той факт, що Михайличенко часто змінює склад, і вчора, як мені здається, був обраний вдалий варіант.

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Сидорчук для мене – чистий опорник. Кращого в Динамо немає, він як Степаненко в Шахтарі. Сидорчук акуратно грає, відібрав м'яч – віддав своєму гравцеві, який атакує. Добре, що він є.

Також хотів би відзначити Вербіча, який на голову сильніший за того ж де Пену. Повторюся, вчора склад був хороший. Можливо, потрібно давати час від часу відпочивати Миколенку, оскільки він проводить всі матчі. Цікаво, що з Піварічем? Чому він не грає? Футболіст збірної Хорватії, відіграв чемпіонат світу", – поділився Сабо в коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме (1:0) в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи та перервало 6-матчеву безпереможну серію.

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