Сабо назвал лучшего опорника в составе Динамо

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Мальме (1:0) и оценил вклад в победу Сергея Сидорчука.

"Действительно, очень важная победа, поскольку трудно не выигрывать столько матчей подряд. Я уже ранее говорил, еще когда уволили Хацкевича, что какой бы тренер не пришел в этот период, ему будет трудно. Нельзя не отметить тот факт, что Михайличенко часто меняет состав, и вчера, как мне кажется, был выбран удачный вариант.

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Сидорчук для меня – чистый опорник. Лучшего в Динамо нет, он как Степаненко в Шахтере. Сидорчук аккуратно играет, отобрал мяч – отдал своему игроку, который атакует. Хорошо, что он есть.

Также хотел бы отметить Вербича, который на голову сильнее того же де Пены. Повторюсь, вчера состав был хороший. Возможно, нужно давать время от времени отдыхать Миколенко, поскольку он проводит все матчи. Интересно, что с Пиваричем? Почему он не играет? Футболист сборной Хорватии, отыграл чемпионат мира", – поделился Сабо в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Динамо минимально победило Мальме (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы и прервало 6-матчевую безпобедную серию.

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