Донецький Шахтар поступився Словану з Братислави у третьому контрольному матчі на зборах в Туреччині (0:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Слован – 0:1

Гол: Данієль, 87

Шахтар: Трубін (Гриценко, 69), Болбат, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Майкон, Тете, Марлос, Алан Патрік, Соломон, Дентінью

Шахтар вмикає турборежим на турецьких зборах. Слован був другим суперником протягом дня – вранці команда Каштру дещо слабшим складом не впоралась з Маріуполем (2:2). До старту плей-офф Ліги Європи залишається лишень 15 днів, а суперник "гірників" – Маккабі Тель-Авів – демонструє прекрасну форму в чемпіонаті Ізраїлю (3 перемоги поспіль). Часу на підготовку обмаль, тож чемпіони України прагнуть якомога швидше налагодити ігровий механізм. Проти словаків вийшов справді бойовий склад, якщо озиратись на осінню частину сезону.

Шахтар – Слован: онлайн-трансляція матчу

Марлос зробив ведмежу послугу обороні Шахтаря на 3-й хвилині, збивши суперника перед власним штрафним. Ноно класно виконав над стінкою, а Трубін кінчиками пальців перевів на кутовий. Алан Патрік відповів дальнім пострілом – кіпер з другої спроби все ж зафіксував сферу. Донеччани швиденько перехопили ініціативу. Соломон з Корнієнком розривали правий фланг захисту словаків, Дентінью цілив у ближній, але Ружинскі у дебюті не помилявся.

Активний Патрік міг відкривати рахунок на 15-й. Бразилець ефектно розвернувся на лінії штрафного і тут же влупив у ближній – Слован рятує стійка. Вже за мить перспективну контратаку запоров Марлос неточною передачею на Соломона. Ізраїльтянин мав усі шанси "сходити на побачення" з воротарем. Стартова чверть поєдинку за Шахтарем навіть попри небезпечний стандарт "небесно-блакитних". Триходівка Марлос-Корнієнко-Патрік дивом не завершилась голом останнього. Бразилець з кількох метрів запустив по горобцях.

Очевидно, Каштру дав вказівку більше пробивати здалеку. Майкон також шукав щастя пострілом метрів з 20-ти, але вийшло геть неточно. Дивовижний сейв Трубіна рятує Шахтар в середині першого тайму. Болбат і Кривцов не втримали Вайса, той покотив під удар на лінію воротарського, а молодий кіпер "гірників" вчасно виставив руку а-ля Куртуа. Грандіозно! Чого не скажеш про гру наших на стандартах. Вже у наступній атаці Де Марко без особливого спротиву розстрілював Трубіна головою – цього разу виручила поперечка. Проти кремезного аргентинця чомусь залишили невисокого Майкона.

Дентінью вирішив з'ясувати стосунки з Де Кампсом після жорсткого стику. Справа майже дійшла до кулаків – нічого хорошого, лише темп гри помітно знизився. Бондар і Кривцов ледь не привезли на рівному місці. Перший необачно віддав назад, а другий незграбно зупиняв п'ятою, подарувавши м'яч супернику. На щастя, Трубін вчасно вийшов з воріт і ліквідував загрозу. Ближче до перерви Шахтар зупинився – ні ударів, ні гострих передач, ні-чо-го. Нулі на табло – сумний підсумок стартових 45 хвилин зі спалахами активності від Шахтаря.

Другу половину Каштру розпочав тим же складом. А ось у Слована з'явився Моха. Саме екс-вінгер донецького Олімпіка загрожував володінням Трубіна на 53-й. Розібрався з двома опікунами і вже з меж карного вистрілив над поперечкою. "Гірникам" бракувало гостроти у фінальній третині. Болбат з Корнієнком намагались підтримувати атаку, але частенько помилялись в навісних передачах.

Моха класно увійшов в гру – постійна націленість на ворота, нестандартні рішення, швидкість роботи з м'ячем. Це хто ще "чарівник м'яча"... Після заблокованого удару марокканця додавав хтось з гравців Слована, але Трубін знову відіграв надійно. Номінальні гості проводять одразу 4 заміни на 65-й, натомість Каштру перевіряє фізичну готовність своїх (досі без кадрових пертурбацій). На останні 20 хвилин замість Трубіна вийшов Гриценко. Атака Шахтаря вибухає після тонкої передачі Патріка на Тете. Удар останнього з кількох метрів встиг заблокувати захисник.

Божевільний момент втрачають "гірники" на 75-й. Корнієнко прострілив вздовж воротарського, Марлос замість удару з гострого кута покотив назад, а гармату Патріка заблокував суперник. Чим відповідає Слован? Звісно, що черговим моментом від Мохи, який змістився в центр і закрутив під дальню стійку – Гриценко дотягується. Красиво.

Патрік знову взяв на себе, посадив опонента на п'яту точку, і смачно приклався метрів з 15-ти – рикошет, стандарт. Після навісу з кутового жахливо промахується Дентінью, не поціливши у порожні з кількох метрів. Схоже, бразилець не очікував, що м'яч відскочить на дальню стійку. Слован карає на 87-й! Ліс ніг не завадив сфері потрапити до Данієля, який впевнено переграв Гриценка ударом в дальній. 0:1 – поразка Шахтаря у турецькому спарингу.

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