"Подготовка идет серьезная, однако пока Десна, Заря и Ворскла не в состоянии присоединиться к борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Хотя Динамо и Шахтер на сборах пока не впечатляют.

Сабо жалеет об уходе Коваленко в Аталанту

Более того, "горнякам" весной придется несладко: Коваленко ушел в Аталанту, Тайсон, на мой взгляд, уже давно посматривает в сторону Бразилии и его игра далека от той, которую он демонстрировал несколько лет назад, а Марлос слишком часто на больничном", – цитирует Сабо Команда 1.

Заметим, Динамо зимовало лидером УПЛ, опередив Шахтер на 1 зачетный пункт.

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