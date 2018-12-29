Сабо критично висловився про спортивного директора Динамо Чохонелідзе

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився своєю думкою про спортивного директора киян Резо Чохонелідзе.

"Коли з'явився Чохонелідзе, я був тренером. Викликав мене Григорій Михайлович і сказав: "Йожеф, це наша людина. Ми знаємо, який ти. Руку і голос на нього не піднімай". Все. Цим все було сказано.

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До того, як ми програли Охтирці 0:1 у Києві, я як завжди забирав хлопців на базу. Чохонелідзе підходить до мене і каже: "Йожеф, там хлопці просять не заїжджати ввечері, а заїхати на базу завтра". Я кажу: "Ні. Як я сказав, так і буде". А потім гру здали. Після цього я потрапив до лікарні, тому що почало серце тиснути. Лужний посів моє місце.

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Чохонелідзе заявив, що він приїхав сюди, щоб Динамо виграло Лігу чемпіонів протягом двох років. І з того часу Динамо нічого не вигравало. Якщо людина не любить свою батьківщину, зраджує свою країну, де вона народилася, Бог їй не допомагає", – сказав Сабо у програмі Вацко Light.