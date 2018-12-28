Сабо: Коли я йшов зі збірної України, Лобановський просив залишитись

Екс-наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо пригадав роботу з Валерієм Лобановським.

"Лобановський був дуже справедливим. Дуже. Ми разом працювали, я просто винен перед ним. Він мені говорив: "Йожеф, я тобі даю пораду, але ти головний тренер, ти відповідаєш за збірну". Він завжди допомагав.

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Коли я йшов зі збірної, Лобановський мені говорив: "Не йди, будь ласка. Ми з тобою зараз цю піраміду збудували. Зараз хтось прийде і зламає піраміду, буде по-своєму робити. І нічого не вийде. Я сказав, що не можу, і пішов", – розповів Сабо у програмі Вацко Light.

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