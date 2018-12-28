Сабо відверто висловився про молодь Динамо

Екс-гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо зробив відверту заяву щодо молодих гравців киян.

"Я професіонал. Я бачу, що Шахтар на голову сильніший тих, хто зараз в Динамо. Шахтар два роки поспіль виграє чемпіонство тому, що вони сильніші. Може, Динамо встане на ноги, але не з цією молоддю. Коли грає вся молодь, Шепелев, Шапаренко, Миколенко, якщо вони грають – тоді можна говорити, що грає молодь. Але там же є Кендзьора, Бойко, Кадар і Бурда, Вербич, Че Че – вони не молоді вже. Для мене молодий, це такі хлопці, як Шапаренко. Шепелеву вже 22 – назвати його молодим не можна вже.

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Я за молодь. Але ці молоді – вони нестабільні. Вони одну гру можуть дати таку, що ти будеш їм тільки дивуватися, а другу – дивишся і думаєш, Боже мій, він же ніякий. Не біжить, не зупиняє, не віддає, не забиває.

Чемпіон все одно буде Шахтар. Багато футболістів в Динамо не технічні, тому що я бачу як вони роблять передачі. Я ненавиджу футбол, коли всі передачі йдуть назад. І кажуть, чому глядач не приходить?", – сказав Сабо у програмі Вацко Light.

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