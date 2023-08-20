"Не лукавитиму, перспективних хлопців такого рівня, як Шевченко та Ребров, у нинішньому Динамо немає. Виділити поки що особливо нікого. Є футболісти, які вже досягли своєї стелі та не прогресують. Єдиний, кого я виокремлю, це Володимир Бражко. Мені здається, цей футболіст прогресує та зростає в майстерності.

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За ним полюють європейські клуби. І його зрештою куплять. Але я згоден з президентом Динамо Ігорем Суркісом, який не хоче продавати футболістів за низькою ціною. Бо продати за копійки можна, але потім що робити?" – поділився Сабо у інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, що Динамо з великими труднощами пройшло Аріс у кваліфікації Ліги конференцій, здолавши суперника лише в серії пенальті. Наступним суперником киян стане Бешикташ.

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