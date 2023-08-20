"Не буду лукавить, перспективных ребят такого уровня, как Шевченко и Ребров, в нынешнем Динамо нет. Выделить пока особо некого. Есть футболисты, которые уже достигли своего потолка и не прогрессируют. Единственный, кого я выделю, это Владимир Бражко. Мне кажется, этот футболист прогрессирует и растет в мастерстве.

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За ним охотятся европейские клубы. И его в конце концов купят. Но я согласен с президентом Динамо Игорем Суркисом, который не хочет продавать футболистов по низкой цене. Потому что продать за копейки можно, но потом что делать?" – поделился Сабо в интервью Sport.ua.

Напомним, что Динамо с большим трудом прошли Арис в квалификации Лиги конференций, одолев соперника лишь в серии пенальти. Следующим соперником киевлян станет Бешикташ.

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