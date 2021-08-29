"Трудно понять, что это было. Хорошо, что не 10 мячей влетело в ворота Колоса, ведь это, все-таки, клуб УПЛ. Все, и Колос, в том числе, хотят на международную арену, но такими расслабленными выходить на официальные матчи нельзя.

Караваев выделил главный фактор, который помог Динамо деклассировать Колос

Динамо было быстрее, сильнее, техничнее, точнее. А вот где были защитники Колоса – большой вопрос... Что-то не так с Колосом, ведь раньше все у них было по-другому. Мне кажется, что команда Костышина целенаправленно готовилась к Лиге конференций и форсировала подготовку. Сейчас же Колос вообще не бежит. После такого фиаско ковалевской команде нужно собраться и решить, как выбираться из ямы.

Поразило ли меня Динамо? На фоне Колоса нельзя делать какие-то глобальные выводы. Вот когда динамовцы играли с Интером, тогда и был понятен их уровень готовности. От итальянского гранда пропустили три мяча и могли еще три получить. Хороший урок Динамо получило в матче с Ингульцом, когда хотели обыграть соперника одной левой...

Выводы после всего этого были сделаны. "Бело-синие" вышли и просто разорвали Десну, и теперь вот досталось Колосу. Однако, настоящим барометром и для Динамо, и для Шахтера, станет Лига чемпионов. Очень уж сложные группы у наших клубов в этом турнире", – сказал Сабо в комментарии Footboom.

Напомним, киевляне в матче 6-го тура разгромили Колос со счетом 7:0 и с 16-ю очками продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва