"Якщо скажу, що ми очікували настільки результативного матчу, то, напевно, злукавлю. Але налаштовувалися дуже серйозно та очікували хорошої гри. У минулому чемпіонаті у нас були складні матчі з Колосом, тому до сьогоднішнього протистояння серйозно готувалися у психологічному плані. Зіграли в свою гру, яку готували – і це вилилося в хороший результат.

Костишин – про ганебний розгром від Динамо: Може це на краще, коли ти опускаєшся на дно

Ми обговорювали на лаві запасних, що якщо заб'ємо швидкий м'яч, то після нього підуть ще голи. Так і вийшло. У минулих матчах результативність у нас кульгала, але в останніх двох поєдинках ми забили 11 голів – і це дуже здорово. Потрібно не зупинятися та рухатися далі.

Важливе значення мало і повернення Луческу. Усі бачать його вплив на команду, він додає нам психології переможців, вимагає тільки перемог. Ми в це віримо і у нас це виходить. Крім того, Містер пояснює та показує, що нам потрібно робити, ми втілюємо це в гру й отримуємо результат.

У Містера є таке правило – ніколи не зупинятися та виконувати його вимоги. Коли перевага вже досягнута і ми трохи зупиняємося, втрачаємо свої позиції, то Містер дуже засмучується. Тому необхідно виконувати установку тренера з першої до останньої хвилини, суворо грати і в обороні, і в атаці всією командою", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни у матчі 6-го туру розгромили Колос з рахунком 7:0 і з 16-ма очками продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви