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Сабо – про війну на Донбасі: На місце Путіна прийде інший і зрозуміє – була зроблена помилка

06:30 - Читать на русском
Сабо – про війну на Донбасі: На місце Путіна прийде інший і зрозуміє – була зроблена помилка
Йожеф Сабо / фото із відкритих джерел

Колишній тренер київського Динамо збірної України Йожеф Сабо поділився думкою про війну з Росією.

"Я не політик. Не хочу цим займатися. Мені двічі на Закарпатті пропонували йти в народну раду там. Звичайно, мені там робити нічого. Я фахівець, більше даю для країни там, де можу. А що я буду робити у Верховній Раді?

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А що діється – це неможливо. У мене в Москві залишився один друг, є знайомі. Вони самі не розуміють, що діється. Як це відбулося? Чому це сталось? Це біда. Найстрашніше – наша молодь гине. Йдуть воювати необстріляні молоді, гинуть. На своїй землі. А за що? За те, що Україна захотіла йти в Європу. От і все. Тільки через це.

Путін хоче все життя керувати? Та не буде так. Все одно він піде, на його місце прийде інший. І може існує надія, що той інший зрозуміє – була зроблена помилка. І наші люди знову будуть дружити. Поважати і любити один одного. Пройде час, а сьогодні ми страждаємо від цього", – сказав Сабо в інтерв'ю Гордону.

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Володимир Путін Йожеф Сабо
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