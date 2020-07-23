Сабо – о войне на Донбассе: На место Путина придет другой и поймет – была сделана ошибка

"Я не политик. Не хочу этим заниматься. Мне дважды в Закарпатье предлагали идти в народный совет там. Конечно, мне там делать нечего. Я специалист, больше даю стране там, где могу. А что я буду делать в Верховной Раде?

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А что происходит – это невозможно. У меня в Москве остался один друг, есть знакомые. Они сами не понимают, что происходит. Как это произошло? Почему это случилось? Это беда. Самое страшное – наша молодежь гибнет. Идут воевать необстрелянные молодые люди, погибают. На своей земле. А за что? За то, что Украина захотела идти в Европу. Вот и все. Только из-за этого.

Путин хочет всю жизнь управлять? Да не будет так. Все равно он уйдет, на его место придет другой. И может есть надежда, что тот другой поймет – была сделана ошибка. И наши люди снова будут дружить. Уважать и любить друг друга. Пройдет время, а сегодня мы страдаем от этого", – сказал Сабо в интервью Гордону.

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