Донбас Арена після 6-ти років окупації – нові фото лякають

Донбас Арена, яка була домашнім стадіоном Шахтаря, переживає далеко не найкращі часи за відсутності українського футболу.

В мережі з'явились шокуючі світлини території Донбас Арени у 2020 році.

"Грали, наче в театрі": Гусєв порівняв матчі в Києві та Донецьку на Євро-2012

На фотографіях видно, що вся територія навколо стадіону поросла бур'янами, а частина бруківки вже відверто розвалюється. Ці світлини викликають ще більший смуток, якщо пригадати доглянуті газони біля Донбас Арени до періоду окупації.

Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним з найкрасивіших стадіонів світу, однак з початком російської агресії у 2014 році від цієї краси мало що залишилось.

У Львові – Роналду, а в Донецьку – грозовий Блохін. 12 моментів, якими нам запам’яталося Євро-2012