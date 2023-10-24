"Ви вже знаєте, що Шахтар офіційно підписав нового тренера. Я дуже задоволений, оскільки вважаю, що підписали дуже сильного наставника, який у майбутньому продемонструє хороший результат. Я з новим тренером на зв'язку давно, навіть щодо попередньої гри (проти ЛНЗ в 11-му турі УПЛ, – Футбол 24), коли я був виконувачем обов'язків. Багато з ним говорив щодо цієї гри і щодо завтрашньої гри. Тому, думаю, ми встигнемо все оформити, і завтра будемо на тренерському містку вдвох зі ще одним помічником.

Шахтар офіційно оголосив про призначення нового головного тренера

Чи хочу я піти з посади тренера Шахтаря непереможним? Так. А якщо завтра Шахтар переможе Барселону – це буде заслуга всіх разом. Ми разом виграємо, разом програємо, як одна сім'я.

Що має статися, щоб я був готовий стати тренером? Час! Шахтар годину тому підписав нового тренера. Я не буду говорити про наступного тренера, а буду говорити про того, який є. Я впевнений, що він дасть нам те, що треба. Ми довго бились за нього, і нарешті отримали його. У нього є повна довіра, довіра футболістів, наскільки я помітив під час теоретичного заняття. Це – найважливіше.

Барселона? Так, у мене було запрошення з Барселони, коли команду тренував Луїс Енріке. Я спілкувався з ним, але послухався свого серця. Я залишився у своєму улюбленому клубі, коли була важка ситуація, коли почалась війна у 2014 році. Я не міг кинути клуб, президента, вболівальників. Але запам'ятовується те, що мене "хотіла Барселона". Це багато про що говорить, це приємно. Я буду радий завтра зробити все, щоб Шахтар показав на полі максимум проти дуже серйозної команди з дуже серйозним тренером.

Дуже приємно, коли такий футболіст, тренер, людина як Хаві говорить компліменти Шахтарю. Він дуже добре знає нашу команду. Йому завжди доводилось мучитись з Шахтарем. Наші футболісти приїхали сюди показати те, що ми вміємо. А ми вміємо грати у красивий футбол. Будемо старатися з першої до останньої хвилини. Барселона – фаворит, але я хочу, щоб наша команда завтра отримала задоволення при заповнених трибунах. Щоб ми після цього матчу стали ще сильнішими.

Барселоні не вистачає декількох футболістів, які є дуже сильними. Але Барселона – це завжди Барселона. Шахтарю також бракує 3-4 футболістів, які травмовані. Ми дивились Барселону, вивчали Барселону і зробимо все, аби використати їхні слабкі моменти. У нас був дуже важкий період в останні місяці, ми грали не в той футбол, який нам потрібен, тому зміна тренера сама по собі має дати реакцію. Я вимагаю від своїх футболістів грати в "шахтарський", справжній футбол і отримувати задоволення від гри.

Чи турбувала мене відсутність серйозного тренерського досвіду у Пушіча? Послухайте, ми дивимось по-іншому: його людські якості і його тренерські якості. І коли ми поєднали одне з іншим, то побачили дуже сильний потенціал для Шахтаря.

Ми продали 14 футболістів. Але ми не опустили руки, а почали робити новий молодий Шахтар. Ми на хорошому шляху. Я переконаний, що ми можемо зробити цей Шахтар одним з найсильнішим в історії українського футболу. Ми зробимо все, щоб підсилити нашу команду взимку, і я вас запевняю – ми на правильному шляху, щоб зробити найсильніший Шахтар", – сказав Срна на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, дуель між Барселоною та Шахтарем відбудеться у середу, 25 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

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