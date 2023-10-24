Історичний дебют і кинджальна точність – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 11-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 11-го туру визнано виконувача обов'язків головного тренера Шахтаря Даріо Срну, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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41-річний фахівець випередив у голосуванні Віталія Пономарьова (Рух), Юрія Калітвінцева (Полісся) та Юрія Максимова (СК Дніпро-1).
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок. Йому вдалось обійти Герреро (Зоря), Андрія Штогріна (Чорноморець) та Євгена Пастуха (Рух).
Нагадаємо, Шахтар у дебютному матчі Срни розгромив ЛНЗ (3:0), а СК Дніпро-1 завдяки голу Піхальонка у надпринциповому матчі здолав Динамо (1:0).
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