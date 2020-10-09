Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо розповів про свої враження від поєдинку з французами та дав пораду Шевченку.

"Для збірної України 7:1 – це забагато. Явна перевага суперника. Нехай молоді гравці подивляться за собою, на якому вони рівні. Вони літають у небесах, а ця гра показала на якому вони рівні. Багато з них грають закордоном, тому що не підійшли ні Динамо, ні Шахтарю.

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Наша збірна може на рівні грати з чехами і словаками, а з командами рівня Іспанії, Італії, Франції вже важкувато, не доросли. У французів, як і у нас, теж були новачки.

Можна сказати, що Бущана поставили на розстріл. Ще повинні були забивати, але він рятував, вгадував. Не можна його звинувачувати, як і інших хлопців. Гол Мбаппе показав, які ми злякані, чи що. Коли він на швидкості прорвався і забив. Наші навіть озирнутися не встигли.

Матч із Німеччиною? Якщо вони виставлять своїх найкращих гравців, то ми програємо. Все залежить від складу німців. Навіть в експериментальному складі ця збірна дуже сильний суперник. Якщо взяти досвід Луческу, який застосував потрібну тактику в важливих матчах – це дало результат. З цим складом ми не повинні грати у відкритий футбол. Не вийде", – цитує слова Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, збірна України зазнала рекордної поразки від Франції (1:7) напередодні Ліги націй. Вже 10 жовтня на підопічних Шевченка чекає поєдинок із Німеччиною, а 13-го – з Іспанією.

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