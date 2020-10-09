Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о своих впечатлениях от поединка с французами и дал совет Шевченко.

"Для сборной Украины 7:1 – это многовато. Явное преимущество соперника. Пускай молодые игроки посмотрят за собой, на каком они уровне. Они летают в облаках, а эта игра показала на каком они уровне. Многие из них играют заграницей, потому что не подошли ни Динамо, ни Шахтеру.

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Наша сборная может на уровне играть с чехами и словаками, а с командами уровня Испании, Италии, Франции уже тяжеловато, не доросли. У французов, как и у нас, тоже были новички.

Можно сказать, что Бущана поставили на растерзание. Ещё должны были забивать, но он спасал, угадывал. Нельзя его винить, как и других ребят. Гол Мбаппе показал, какие мы дерганные, что-ли. Когда он на скорости прорвался и забил. Наше даже оглянуться не успели.

Матч с Германией? Если они выставят своих лучших игроков, то мы проиграем. Все зависит от состава немцев. Даже в экспериментальном составе эта сборная очень сильный соперник. Если взять опыт Луческу, который применил нужную тактику в важных матчах – это дало результат. С этим составом мы не должны играть в открытый футбол. Не получится", – цитирует Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, сборная Украины потерпела рекордное поражение от Франции (1:7) накануне Лиги наций. Уже 10 октября на подопечных Шевченко ждет поединок с Германией, а 13-го – с Испанией.

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