Сабліч досі дивується, чому йому не зателефонували з Динамо і не запитали про Родрігеса, – Франков

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков поміркував щодо трансферної політики Динамо.

"Коли Красніков привіз в Динамо Че Че, то не тільки я був переконаний, що він буде тут грати. Че Че – це реально класний футболіст, який цілком відповідає рівню Динамо. Хоча цей рівень кожен уявляє вже по-своєму...

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Дивна історія сталася і з паном з Люксембургу (Жерсоном Родрігесом – прим.). Горан Сабліч, який тренував його в Молдові, до тепер дивується, чому йому не зателефонували з Динамо і не запитали, що це за гравець і як він до нього ставиться. Адже телефон Сабліча можна було знайти", – сказав Франков у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, люксембурзький форвард перейшов у Динамо у серпні 2019 року з японського Джубіло Івата за 2 млн євро. У січні 2020-го він за 500 тис. євро опинився в оренді у турецькому Анкарагюджю. У сезоні 2018/19 скандальний форвард виступав за молдовський Шериф, який на той час тренував зірковий екс-динамівець Горан Сабліч.

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