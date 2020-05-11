"У Динамо немає грошей на запрошення іноземного тренера": Франков підказав, де шукати гідного кандидата

Відомий журналіст та головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився думками щодо потенційного наставника "біло-синіх".

"Чи вірю я, що коли-небудь у Динамо з'явиться тренер-іноземець? Я вже давно відійшов від категорії "вірю – не вірю". Ми ж не ромашку обдираємо. Динамо, Ігор Суркіс і Григорій Суркіс існують у певній політичній, фінансовій і футбольної ситуації. І їхні рішення багато в чому диктуються не тому, що вони ось так захотіли.

Франков не вважає відсутність грошей головною проблемою Динамо

Свого часу Динамо вело досить серйозні переговори з іноземцями, і якби ситуація склалась трохи інакше, то в команді міг давним-давно завестися іноземний тренер. Був варіант "на мазі". І чи то пощастило, чи то – ні... По-різному можна це оцінювати. На даний момент у Динамо немає грошей на запрошення серйозного іноземного фахівця. І немає грошей, щоб задовольнити його селекційні апетити, які обов'язково будуть пред'явлені після призначення.

Саме тому мені здається, що погляди варто було б звернути в бік молодих німецьких тренерів. Там маса випускників. Цим шляхом пішов Спартак, який запросив Тедеско на посаду головного тренера", – сказав Франков у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, після 23 турів УПЛ Динамо посідає 3 місце в чемпіонаті, поступаючись Зорі за додатковими показниками. "Гірники" випереджають киян на 13 пунктів.

"Динамо було фаворитом і у фіналі, але мені загрожувала смерть": як Лобановському не дозволили виграти Кубок чемпіонів