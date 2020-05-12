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Саблич до сих пор удивляется, почему ему не позвонили из Динамо и не спросили про Родригеса, – Франков

10:12 118 Читати українською
Саблич до сих пор удивляется, почему ему не позвонили из Динамо и не спросили про Родригеса, – Франков
Жерсон Родригес (справа) / Фото из открытых источников

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков поразмыслил о трансферной политике Динамо.

"Когда Красников привез в Динамо Че Че, то не только я был убежден, что он будет здесь играть. Че Че – это реально классный футболист, который вполне соответствует уровню Динамо. Хотя этот уровень каждый представляет уже по-своему...

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Странная история произошла и с господином из Люксембурга (Жерсоном Родригесом – прим.). Саблич, который тренировал его в Молдове, до сих пор удивляется, почему ему не позвонили из Динамо и не спросили, что это за игрок и как он к нему относится. Ведь телефон Саблича можно было найти", – сказал Франков в программе Бомбардир.

Напомним, люксембургский форвард перешел в Динамо в августе 2019 года из японского Джубило Ивата за 2 млн евро. В января 2020-го он за 500 тыс. евро оказался в аренде в турецком Анкарагюджю. В сезоне 2018/19 скандальный форвард выступал за молдавский Шериф, который в то время тренировал звездный экс-динамовец Горан Саблич.

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