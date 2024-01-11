Під час матчу Атлетіко та Реала стався курйозний епізод за участю Антоніо Рюдігера та Альваро Морати.

"Вершкові" здолали "матрацників" у півфіналі Суперкубка Іспанії (5:3). Антоніо Рюдігер запам'ятався не тільки голами в різні ворота, а й сутичкою на полі з Альваро Моратою.

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Захисник Реала підійшов до нападника Атлетіко і покрутив його соски. Мората грубо відштовхнув Рюдігера. Арбітр матчу перебував поруч і бачив епізод, утім, не наважився вилучити зірку "вершкових" за неспортивну поведінку.

Нагадаємо, що фінал Суперкубка Іспанії відбудеться 14 січня. Реал зіграє у фіналі проти переможця пари Осасуна – Барселона.

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