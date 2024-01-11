Реал здобув перемогу над Атлетіко (5:3) у півфіналі Суперкубка Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Мадридське дербі у півфіналі Суперкубка вийшло вогняним, а команди подарували справжнє шоу. Реал та Атлетіко на двох забили вісім голів.

Кепа привіз курйозний гол, але Реал все одно переміг Атлетіко – битва з 8 голами вивела "вершкових" у фінал Суперкубка

За основний час переможця виявити не вдалося, тому все вирішувалось в екстратаймі, де команда Анчелотті перевершила своїх суперників.

Вперше з 1963 року Реал здолав Атлетіко, пропустивши три голи. "Вершкові" у фіналі зустрінуться з переможцем пари Осасуна – Барселона, які зіграють 11 січня.