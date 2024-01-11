8 голів, помилки Кепи й божевільна кінцівка у відеоогляді матчу Реал – Атлетіко – 5:3
09:50 - Читать на русском
Реал здобув перемогу над Атлетіко (5:3) у півфіналі Суперкубка Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
осн. час ( 3 : 3 )
завершено
20’ Антоніо Рюдігер
30’ Ферлан Менді
116’ Стефан Савіч
120+2’ Браїм Діас
Маріо Ермосо 7’
Антуан Грізманн 37’
Антоніо Рюдігер 78’
7’ Маріо Ермосо
20’ Антоніо Рюдігер
30’ Ферлан Менді
37’ Антуан Грізманн
78’ Антоніо Рюдігер
116’ Стефан Савіч
120+2’ Браїм Діас
Мадридське дербі у півфіналі Суперкубка вийшло вогняним, а команди подарували справжнє шоу. Реал та Атлетіко на двох забили вісім голів.
Кепа привіз курйозний гол, але Реал все одно переміг Атлетіко – битва з 8 голами вивела "вершкових" у фінал Суперкубка
За основний час переможця виявити не вдалося, тому все вирішувалось в екстратаймі, де команда Анчелотті перевершила своїх суперників.
Вперше з 1963 року Реал здолав Атлетіко, пропустивши три голи. "Вершкові" у фіналі зустрінуться з переможцем пари Осасуна – Барселона, які зіграють 11 січня.
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