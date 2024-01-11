Во время матча Атлетико и Реала произошел курьезный эпизод с участием Антонио Рюдигера и Альваро Мораты.

"Сливочные" одолели "матрасников" в полуфинале Суперкубка Испании (5:3). Антонио Рюдигер запомнился не только автоголом, но и стычкой на поле с Альваро Моратой.

8 голов, ошибки Кепи и безумная концовка в видеообзоре матча Реал – Атлетико – 5:3

Защитник Реала подошел к нападающему Атлетико, и покрутил его соски. Мората грубо оттолкнул Рюдигера. Арбитр матча находился рядом и видел эпизод, впрочем, звезду "сливочных" не решился удалить за неспортивное поведение.

Напомним, что финал Суперкубка Испании состоится 14 января. Реал сыграет в финале против победителя пары Осасуна – Барселона.

Кепа привез курьезный гол, но Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка