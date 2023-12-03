Лечче і Болонья драматично поділили очки у 14 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Болонья "розмочила" рахунок тільки на 68-й хвилині зустрічі. Лікоянніс зі штрафного ідеально закрутив м'яч у дев'ятку.

Лечче на останніх секундах врятував нічию з Болоньєю – голкіпер заробив вирішальний пенальті в атаці

Кінцівка матчу перетворилася на курйозну драму. Кіпер Лечче Владіміро Фальконе підключився на кутовий і спровокував фол Ріккардо Калафйорі – пенальті! Пікколі чітко виконав вирок, коли на годиннику вже була 90+10-та хвилина.