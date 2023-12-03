Спасательный пенальти голкипера на 90+10 в видеообзоре матча Лечче – Болонья – 1:1
17:00 - Читати українською
Лечче и Болонья драматически поделили очки в 14 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
Болонья "размочила" счет только на 68-й минуте встречи. Ликояннис со штрафного идеально закрутил мяч в девятку.
Лечче на последних секундах спас ничью с Болоньей – голкипер заработал решающий пенальти в атаке
Концовка матча превратилась в курьезную драму. Кипер Лечче Владимир Фальконе подключился на угловой и спровоцировал фол Риккардо Калафьори – пенальти! Пикколи четко выполнил приговор, когда на часах уже была 90+10-я минута.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter