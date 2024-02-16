У товариському матчі Динамо розійшлось миром з молдовським Петрокубом (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Динамо пропустило вже на 2-й хвилині – на дальній стійці кияни загубили суперника, який легко переправив сферу у сітку після навісу з кутового. Відігратись підопічні Шовковського змогли в середині тайму – Супряга увірвався у штрафний майданчик і з гострого кута прошив голкіпера Петрокуба.

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Дивом не забив Беніто, влучивши у воротаря з близької відстані. Свій шанс змарнував Шапаренко, закручуючи зі штрафного у ліву дев'ятку, а Діалло, перехопивши передачу суперника, пробив над воротами. Як наслідок, Динамо вирівняло свої статистичні показники на цих зборах – три перемоги, три нічиї і три поразки.