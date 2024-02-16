В товарищеском матче Динамо разошлось миром с молдовским Петрокубом (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Динамо пропустило уже на 2-й минуте – на дальней штанге киевляне потеряли соперника, который легко переправил сферу в сетку после навеса с углового. Отыграться подопечные Шовковского смогли в середине тайма – Супряга ворвался в штрафную и с острого угла прошил голкипера Петрокуба.

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Чудом не забил Бенито, попав во вратаря с близкого расстояния. Свой шанс упустил Шапаренко, закручивая со штрафного в левую девятку, а Диалло, перехватив передачу соперника, пробил над воротами. Как следствие, Динамо выровняло свои статистические показатели на этих сборах – три победы, три ничьи и три поражения.