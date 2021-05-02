Ювентус мінімально переграв Удінезе у матчі 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Удінезе – Ювентус на "Футбол 24".

Удінезе шокував Ювентус на 10 хвилині поєдинку, несподівано розігравши штрафний – Моліна застав зненацька Щенсни. Перший тайм більше голів не подарував, а от у другій половині Роналду став головним героєм зустрічі. Спочатку Кріштіану реалізував пенальті, а пізніше замкнув подачу Рабйо, принісши перемогу в поєдинку.

Ювентус завдяки дублю Роналду оформив ефектний камбек проти Удінезе

Ця перемога дозволила Юве набрати 69 очок та піднятись на третє місце, а Удінезе з 39 пунктами залишився одинадцятим.