Рятівний дубль Роналду в відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус – 1:2
21:42 - Читать на русском
Ювентус мінімально переграв Удінезе у матчі 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Удінезе – Ювентус на "Футбол 24".
Удінезе шокував Ювентус на 10 хвилині поєдинку, несподівано розігравши штрафний – Моліна застав зненацька Щенсни. Перший тайм більше голів не подарував, а от у другій половині Роналду став головним героєм зустрічі. Спочатку Кріштіану реалізував пенальті, а пізніше замкнув подачу Рабйо, принісши перемогу в поєдинку.
Ювентус завдяки дублю Роналду оформив ефектний камбек проти Удінезе
Ця перемога дозволила Юве набрати 69 очок та піднятись на третє місце, а Удінезе з 39 пунктами залишився одинадцятим.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter