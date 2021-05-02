Чемпіонат Італії 2020/21, 34-й тур

Лаціо – Дженоа – 4:3

Голи: Корреа, 30, 56, Іммобіле, 43 (пен), Альберто, 48 – Марушич, 47 (автогол), Скамакка, 80 (пен), Шомурудов, 81

Болонья – Фіорентина – початок о 16:00

Наполі – Кальярі – початок о 16:00

Удінезе – Ювентус – початок о 19:00

Сампдорія – Рома – початок о 21:45

Суботню ігрову програму в італійській Серії А відкривав поєдинок Лаціо – Дженоа. На 30-й хвилині "орли" вийшли уперед – Корреа підхопив м'яч у штрафному суперника, й з вбивчої відстані пробив під праву стійку. Під завісу тайму римляни ще й заробили 11-метровий за фол у воротарському майданчику. Його без особливих проблем реалізував Іммобіле – 2:0.

"Втрата очок могла дорого нам обійтись": Піолі вказав на слабкі сторони Мілана напередодні вирішальних матчів у Серії А

Одразу після перерви "грифони" відквитали один гол – Марушич зрізав м'яч у власні ворота. Лише за хвилину "орли" повернули впевнену перевагу завдяки забитому Альберто, а на 56-й дубль до свого активу записав Корреа – 4:1. На 80-й рефері призначив ще один пенальті, але цього разу у ворота господарів. Шанс не змарнував Скамакка, який впевнено його реалізував. Це надихнуло гостей, й за хвилину ще один поклав Шомурудов. Цей гол став останнім у матчі, й фінальний свисток зафіксував перемогу Лаціо – 4:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ