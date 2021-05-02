Спасительный дубль Роналду в видеообзоре матча Удинезе – Ювентус – 1:2
21:45 - Читати українською
Ювентус минимально переиграл Удинезе в матче 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Удинезе - Ювентус на "Футбол 24".
Удинезе шокировал Ювентус на 10 минуте поединка, неожиданно разыграв штрафной – Молина застал врасплох Щенсны. Первый тайм больше голов не подарил, а вот во второй половине Роналду стал главным героем встречи. Сначала Криштиану реализовал пенальти, а позже замкнул подачу Рабьо, принеся победу в поединке.
Ювентус благодаря дублю Роналду оформил эффектный камбэк против Удинезе
Эта победа позволила Юве набрать 69 очков и подняться на третье место, а Удинезе из 39 пунктов остался одиннадцатым.
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