Ювентус минимально переиграл Удинезе в матче 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Удинезе - Ювентус на "Футбол 24".

Удинезе шокировал Ювентус на 10 минуте поединка, неожиданно разыграв штрафной – Молина застал врасплох Щенсны. Первый тайм больше голов не подарил, а вот во второй половине Роналду стал главным героем встречи. Сначала Криштиану реализовал пенальти, а позже замкнул подачу Рабьо, принеся победу в поединке.

Ювентус благодаря дублю Роналду оформил эффектный камбэк против Удинезе

Эта победа позволила Юве набрать 69 очков и подняться на третье место, а Удинезе из 39 пунктов остался одиннадцатым.