Рябоконь зізнався, що допомогло Десні здолати Карпати

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями від перемоги над Карпатами (2:0) в рамках 16-го туру чемпіонату України.

"У першому таймі Десна і Карпати по черзі проводили свої позиційні атаки. Але ми були більш мобільними і переважали у швидкості. В другому таймі команда також шукала свій простір, намагалася контролювати ситуацію і створювати моменти.

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Ми провели важкий матч. Але, якщо говорити відверто, то більшість із запланованого тренерським штабом команди втілити вдалося. Ми знаходили простір, швидко атакували, змогли двічі забити. Тому претензій до гравців у мене немає", – цитує Рябоконя офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, після 16-ти турів чемпіонату України Десна знаходиться на 5-й сходинці, маючи в активі 23 очки.

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