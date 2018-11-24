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Рябоконь зізнався, що допомогло Десні здолати Карпати

18:57 329 Читать на русском
Рябоконь зізнався, що допомогло Десні здолати Карпати
Олександр Рябоконь / Фото ФК Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями від перемоги над Карпатами (2:0) в рамках 16-го туру чемпіонату України.

"У першому таймі Десна і Карпати по черзі проводили свої позиційні атаки. Але ми були більш мобільними і переважали у швидкості. В другому таймі команда також шукала свій простір, намагалася контролювати ситуацію і створювати моменти.

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Ми провели важкий матч. Але, якщо говорити відверто, то більшість із запланованого тренерським штабом команди втілити вдалося. Ми знаходили простір, швидко атакували, змогли двічі забити. Тому претензій до гравців у мене немає", – цитує Рябоконя офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, після 16-ти турів чемпіонату України Десна знаходиться на 5-й сходинці, маючи в активі 23 очки.

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Україна16 тур

Карпати - Десна: Субота 24 листопада 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 2
Десна
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Карпати - Десна Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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