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Рябоконь признался, что помогло Десне победить Карпаты

18:57 65 Читати українською
Рябоконь признался, что помогло Десне победить Карпаты
Александр Рябоконь / Фото ФК Десна

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями от победы над Карпатами (2:0) в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

"В первом тайме Десна и Карпаты поочередно проводили свои позиционные атаки. Но мы были более мобильными и преобладали в скорости. Во втором тайме команда также искала свое пространство, пыталась контролировать ситуацию и создавать моменты.

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Мы провели тяжелый матч. Но, если говорить откровенно, то большинство из запланированного тренерским штабом команды воплотить удалось. Мы находили пространство, быстро атаковали, смогли дважды забить. Поэтому претензий к игрокам у меня нет", – цитирует Рябоконя официальный сайт Карпат.

Напомним, после 16-ти туров чемпионата Украины Десна находится на 5-м месте, имея в активе 23 очка.

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Украина16 тур

Карпаты - Десна: Суббота 24 ноября 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 2
Десна
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Карпаты - Десна Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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