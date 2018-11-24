Карпати поступилися Десні та продовжили антирекордну домашню серію поразок в УПЛ

Львівські Карпати у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги програли чернігівській Десні. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Україна. УПЛ, 16 тур

Карпати – Десна – 0:2

Голи: Філіппов, 27, Старенький, 43

Вилучення: Бородай, 51 (К)

Десна розмістилася у верхній шістці, а Карпати лише намагаються піднятися через середину турнірної таблиці. Львів'яни через примхи календаря вперше за майже 2 місяці грали на власному полі, де мали неприємну серію поразок.

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Команди досить спокійно розпочали матч, але згодом обмінялися гострими моментами. Спершу Філіппов з вигідної позиції дивом не влучив у площину, а Швед відповів неточним ударом у дальній кут. У середині першого тайму ще один шанс відкрити рахунок мав Філіппов, для якого гольову ситуацію створив Картушов. Господарів дивом врятував Бородай, завадивши супернику пробити.

Незабаром Філіппов все ж досяг свого – у ворота Карпат влетів розкішний гол. Мостовий у штрафному майданчику знайшов Безбородька, той відкинув м'яч під удар і Філіппов класним пострілом у дальню "дев'ятку" забив перший гол у зустрічі.

Десна контролювала ситуацію, але "леви" робили спроби відігратися. Найбільш помітним був Швед, однак в певних ситуаціях йому бракувало підтримки партнерів, в інших – самому Мар'яну влучності. Натомість чернігівці спокійно вели гру і заслужено подвоїли перевагу ще до перерви.

Наприкінці першої половини зустрічі Картушов знайшов вільну зону для Безбородька, чий удар потягнув Шевченко. Першим на добивання встиг Старенький – голкіпер Карпат зреагувати вже не зміг.

Початок другого тайму фактично вирішив долю зустрічі, коли Карпати залишилися в меншості. Бородай у підкаті зупинив контратаку гостей, порушивши правила проти героя матчу Філіппова. Арбітр справедливо показав захиснику львів'ян другу жовту картку.

У "зелено-білих" відверто не йшла гра. Всі спроби побудувати осмислену атаку розбивалися об примітивні індивідуальні помилки. Рідкісні потрапляння у чужий штрафний майданчик не приносили Карпатами жодних дивідендів. Десна відповідала не часто, але гостро. Черговий шанс створили Безбородько та Філіппов – м'яч розминувся з воротами.

До фінального свистка підопічні Жозе Мораіша безуспішно намагалися бодай скоротити відставання, однак рахунок на табло більше не змінився. Десна впевнено обіграла Карпати, набрала 23 очки і піднялася на 5 місце в турнірній таблиці. Карпати зазнали 5 поспіль домашньої поразки в УПЛ – антирекордна серія клубу. Львів'яни з 16 пунктами залишилися на 9 сходинці.

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