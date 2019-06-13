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Рябоконь запропонував радикальне рішення для уникнення безладів на трибунах

08:49 160 Читать на русском
Рябоконь запропонував радикальне рішення для уникнення безладів на трибунах
Олександр Рябоконь / ФК Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь розповів, що треба зробити для уникнення безладів, подібних тим, що були на матчі плей-офф за право виходу в УПЛ.

"Я завжди був і залишаюся прихильником класичного формату з 16 командами, коли дві залишають Прем'єр-лігу і дві в неї автоматично заходять. Нічого не приносить нинішній, крім непотрібного галасу навколо стикових матчів, підвищеного градуса. Ми вже бачили, як в Луцьку був матч зупинений і що влаштували деякі вболівальники, кидаючи крісла в суддів і так далі.

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Ну і, знову ж таки, питання інфраструктури. У нас є такі клуби, як ті ж Волинь, Металіст 1925, у яких є нормальні стадіони, стабільне фінансове становище, свій уболівальник, історія. Їхнє місце не повинні займати, як кажуть, випадкові пасажири.

Якщо не буде штучно роздутого ажіотажу, то більше шансів, що ми не будемо ставати свідками того свавілля вболівальників, яке періодично виникає на стадіонах. Потрібно прибрати ці нікому не потрібні перехідні матчі – і тоді більше шансів, що все нормалізується", – цитує Рябоконя FootBoom.

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