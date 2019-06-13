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Рябоконь предложил радикальное решение для избежания беспорядков на трибунах

08:49 64 Читати українською
Рябоконь предложил радикальное решение для избежания беспорядков на трибунах
Александр Рябоконь / ФК Десна

Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать беспорядки, подобных тем, которые были на матче плей-офф за право выхода в УПЛ.

"Я всегда был и остаюсь сторонником классического формата с 16 командами, когда две покидают Премьер-лигу и две в нее автоматически заходят. Ничего не приносит нынешний, кроме ненужной шумихи вокруг стыковых матчей, повышенного градуса. Мы уже видели, как в Луцке был матч остановлен и что устроили некоторые болельщики, бросая кресла в судей и так далее.

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Ну и, опять же, вопрос инфраструктуры. У нас есть такие клубы, как те же Волынь, Металлист 1925, у которых есть нормальные стадионы, стабильное финансовое положение, свой болельщик, история. Их место не должны занимать, как говорят, случайные пассажиры.

Если не будет искусственно раздутого ажиотажа, то больше шансов, что мы не будем становиться свидетелями того беспредела болельщиков, который периодически возникает на стадионах. Нужно убрать эти никому не нужные переходные матчи – и тогда больше шансов, что все нормализуется", – цитирует Рябоконя FootBoom.

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УПЛ футбольные фанаты Александр Рябоконь Александр Рябоконь Десна Десна формат УПЛ
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