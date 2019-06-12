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Волинь отримала технічну поразку у матчі з Карпатами, Тлумака покарали дискваліфікацією

14:10 1189 Читать на русском
Волинь отримала технічну поразку у матчі з Карпатами, Тлумака покарали дискваліфікацією
Волинь – Карпати / Фото ФК Волинь

Стали відомими підсумки скандальної гри за місце в українській Прем'єр-лізі між Волинню і Карпатами.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

Рішення щодо покарання учасників матчу озвучив секретар контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу Ігор Грищенко у коментарі Tribuna.

"Основне питання – це матч Волинь – Карпати. Потрібно було ухвалити рішення про його результат. Було встановлено, що матч не завершений з вини луцького клубу і його уболівальників. У регламенті є чітка норма, яка передбачає технічну поразку з рахунком 0:3.

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Головний тренер Волині Андрій Тлумак отримав два матчі дискваліфікації (і два умовно) за прояв агресії по відношенню до арбітра матчу. Волинь також отримала фінансовий штраф і один матч (і ще один умовно) без уболівальників.

Фінансові санкції застосовані і до Карпат. Вболівальникам львів'ян заборонене відвідування наступного виїзного матчу клубу.

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Заборону вболівальникам на відвідування наступного виїзного матчу і значний фінансовий штраф отримав і Чорноморець за поведінку фанатів у матчі проти Колоса", – сказав Грищенко.

Нагадаємо, поєдинок між Волинню і Карпатами не завершився через агресивні дії луцьких фанатів, які вибігли на поле і намагалися побити арбітра.

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