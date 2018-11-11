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Рябоконь розповів, яке завдання керівництво Десни поставило перед командою

09:57 175 Читать на русском
Рябоконь розповів, яке завдання керівництво Десни поставило перед командою
Олександр Рябоконь / фото із соцмереж

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Чорноморцем в 15-му турі УПЛ.

"Звичайно, вилучення гравця в складі суперника зіграло нам на руку. Я не задоволений грою своєї команди в першому таймі. Було багато позиційних помилок. А це – один з найважливіших компонентів гри моєї команди. Мене це дуже здивувало. І за рахунок того, що ми неправильно займали позиції – цілісної гри не вийшло.

Десна – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Що стосується другого тайму, у нас вийшла зовсім інша гра. Ми діяли спокійно і холоднокровно і цілком закономірно перемогли. Ми швидше стали грати в пас. Менше робили зайвих рухів. Було видно, що ми дотиснемо Чорноморець.

Маємо завдання від керівництва клубу – потрапити до першої шістки. Заради цього і працюємо", – сказав Рябоконь в ефірі телеканалу Футбол 1.

Україна15 тур

Десна - Чорноморець: Субота 10 листопада 2018

Десна
Матч завершено
2 : 0
Чорноморець
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Теги
Десна - Чорноморець Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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