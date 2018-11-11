Рябоконь розповів, яке завдання керівництво Десни поставило перед командою

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Чорноморцем в 15-му турі УПЛ.

"Звичайно, вилучення гравця в складі суперника зіграло нам на руку. Я не задоволений грою своєї команди в першому таймі. Було багато позиційних помилок. А це – один з найважливіших компонентів гри моєї команди. Мене це дуже здивувало. І за рахунок того, що ми неправильно займали позиції – цілісної гри не вийшло.

Десна – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Що стосується другого тайму, у нас вийшла зовсім інша гра. Ми діяли спокійно і холоднокровно і цілком закономірно перемогли. Ми швидше стали грати в пас. Менше робили зайвих рухів. Було видно, що ми дотиснемо Чорноморець.

Маємо завдання від керівництва клубу – потрапити до першої шістки. Заради цього і працюємо", – сказав Рябоконь в ефірі телеканалу Футбол 1.