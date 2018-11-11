Рябоконь рассказал, какую задачу руководство Десны поставило перед командой

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Черноморцем в 15-м туре УПЛ.

"Конечно, удаление игрока в составе соперника сыграло нам на руку. Я не доволен игрой своей команды в первом тайме. Было много позиционных ошибок. А это – один из важнейших компонентов игры моей команды. Меня это очень удивило. И за счет того, что мы неправильно занимали позиции – целостной игры не получилось.

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Что касается второго тайма, у нас получилась совсем другая игра. Мы действовали спокойно и хладнокровно и вполне закономерно победили. Мы быстрее стали играть в пас. Меньше делали лишних движений. Было видно, что мы дожмем Черноморец.

Есть задача от руководства клуба – попасть в первую шестерку. Ради этого и работаем", – сказал Рябоконь в эфире телеканала Футбол 1.