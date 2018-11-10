Десна в більшості перемогла Чорноморець

Десна впевнено переграла Чорноморець у поєдинку 15-го туру УПЛ.

Гравці чернігівської команди були фаворитом у матчі проти Чорноморця. Проте в першому таймі гості виглядали впевнено, створивши більше небезпечних моментів біля воріт суперника. Ключовим епізодом першої половини гри стало неоднозначне вилучення Рижука у складі одеситів.

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Після свистка про початок другого тайму гравці Десни пригадали, що вони господарі матчу та розпочали атаки на ворота гостей.

Чернігівці скористались чисельною перевагою та без особливих зусиль забили 2 м'ячі.

Таким чином після перемоги Десна увірвалась у першу шістку, а Чорноморець безперспективно залишається на 11-й сходинці.

Чемпіонат України, 15-й тур

Десна – Чорноморець – 2:0

Голи: Безбородько, 55, Фаворов, 64

Вилучення: Рижук, 42