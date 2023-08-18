"Когда поступит какое-то предложение, то буду размышлять, а сейчас нет смысла о чем-то мечтать и строить планы. Прежде всего, я надеялся на возвращение в Десну, сейчас я готов рассмотреть более-менее приличное предложение.

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Относительно слухов о Ворскле... Много кого рассматривают. В курсе ли я? В чем-то в курсе, в чем-то – нет. Поживем-увидим. Одно могу вам сказать точно: Ворскла со мной не контактировала.

Были разговоры с агентами относительно иностранных клубов, но такие варианты я даже не рассматриваю. Я себя вижу сейчас только в Украине. В ближайшее время я за границу не поеду. Скажу только, что это не чемпионаты топ-пятерки. Могу ли согласиться работать в Первой лиге? Я готов к любому амбициозному проекту", – сказал Рябоконь в комментарии Український футбол.

Напомним, 59-летний тренер возглавлял Десну с 2012 до 2022 года. Сейчас Александр Дмитриевич несет службу в рядах ВСУ.

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