Динамо пропонували підписати двох захисників для підсилення центру захисту, повідомляє Sport.ua.

Луческу вимагає від Суркіса термінового трансферу – джерело розкрило плани президента Динамо

Перший фігурант із чемпіонату Чехії, другий – кандидат у національну збірну Колумбії. Однак на їхній перехід не дав добро головний тренер Мірча Луческу.

За інформацією джерела, перший не підійшов через те, що він правша, а Луческу хоче бачити в команді ще одного лівоногого захисника. Щодо колумбійця, то його рівень виявився недостатнім, і він не підходить під стиль Луческу.

Нагадаємо, нині в Динамо 4 центральні захисники – Максим Дячук, Олександр Сирота, Крістіан Біловар та Денис Попов.

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