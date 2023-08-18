Динамо могло підписати двох захисників – Луческу особисто "зарізав" трансфери
Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу хоче бачити у команді лише кваліфікованих виконавців.
Динамо пропонували підписати двох захисників для підсилення центру захисту, повідомляє Sport.ua.
Луческу вимагає від Суркіса термінового трансферу – джерело розкрило плани президента Динамо
Перший фігурант із чемпіонату Чехії, другий – кандидат у національну збірну Колумбії. Однак на їхній перехід не дав добро головний тренер Мірча Луческу.
За інформацією джерела, перший не підійшов через те, що він правша, а Луческу хоче бачити в команді ще одного лівоногого захисника. Щодо колумбійця, то його рівень виявився недостатнім, і він не підходить під стиль Луческу.
Нагадаємо, нині в Динамо 4 центральні захисники – Максим Дячук, Олександр Сирота, Крістіан Біловар та Денис Попов.
Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в ЛК – Сидорчук і Андрієвський створили красу, Бущан виграв серію пенальті