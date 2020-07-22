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Рябоконь пояснив, чого забракло Десні для ідеального сезону

00:15 - Читать на русском
Рябоконь пояснив, чого забракло Десні для ідеального сезону
Олександр Рябоконь / Сайт Десни

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь підсумував виступ команди в сезоні 2019/20.

53’ Дмитро Хомченовський
 
Пилип Будківський 20’
20’ Пилип Будківський
53’ Дмитро Хомченовський

"Якби сказали до початку сезону, що ми будемо четвертими, то це вважалося б чудовим результатом. Але проти Зорі мали шанс виграти і потрапити в групу Ліги Європи. Залишили собі місце для кроку вперед в наступному сезоні.

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Дав би команді не менше 9 балів. Основне завдання виконали – потрапили вперше в єврокубки. Якби виграли у Зорі, було б 10 з плюсом. 9 балів – майже максимум, який ми могли показати сьогодн", – сказав Рябоконь в коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Десна проводила лише свій другий сезон в еліті українського футболу і була в трьох очках від срібних медалей.

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Теги
Десна Десна Олександр Олександр Рябоконь Зоря - Десна
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