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"Може, вщипнути себе": Рябоконь оголосив завдання Десни в єврокубках

09:15 - Читать на русском
"Може, вщипнути себе": Рябоконь оголосив завдання Десни в єврокубках
Олександр Рябоконь / ФК Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь підбив підсумки сезону для чернігівської команди.

53’ Дмитро Хомченовський
 
Пилип Будківський 20’
20’ Пилип Будківський
53’ Дмитро Хомченовський

"Чи це найуспішніший сезон Десни? Ну звичайно. У нашій короткій прем'єр-ліговій історії було всього два сезони. Хотілося, щоб наступний сезон був не гіршим, а можливо, і ще кращим.

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У нас правило – від матчу до матчу. Велике було бажання потрапити в єврокубки. Нам це вдалося. Може, вщипнути себе або когось, що Десна потрапила в єврокубки. Могли і в групу, але будемо боротися в кваліфікації і намагатися потрапити в групу", – поділився Рябоконь в ефірі Профутболу.

Нагадаємо, Десна посіла 4 місце в УПЛ та вперше у своїй історії оформила вихід до єврокубків.

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Олександр Олександр Рябоконь Зоря - Десна Десна Десна
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