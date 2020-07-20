"Може, вщипнути себе": Рябоконь оголосив завдання Десни в єврокубках

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь підбив підсумки сезону для чернігівської команди.

"Чи це найуспішніший сезон Десни? Ну звичайно. У нашій короткій прем'єр-ліговій історії було всього два сезони. Хотілося, щоб наступний сезон був не гіршим, а можливо, і ще кращим.

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У нас правило – від матчу до матчу. Велике було бажання потрапити в єврокубки. Нам це вдалося. Може, вщипнути себе або когось, що Десна потрапила в єврокубки. Могли і в групу, але будемо боротися в кваліфікації і намагатися потрапити в групу", – поділився Рябоконь в ефірі Профутболу.

Нагадаємо, Десна посіла 4 місце в УПЛ та вперше у своїй історії оформила вихід до єврокубків.

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