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Рябоконь объяснил, чего не хватило Десне для идеального сезона

00:15 - Читати українською
Рябоконь объяснил, чего не хватило Десне для идеального сезона
Александр Рябоконь / Сайт Десны

Главный тренер Десны Александр Рябоконь подытожил выступление команды в сезоне 2019/20.

53’ Дмитрий Хомченовский
 
Филипп Будковский 20’
20’ Филипп Будковский
53’ Дмитрий Хомченовский

"Если бы сказали до начала сезона, что мы будем четвертыми, то это считалось бы замечательным результатом. Но против Зари имели шанс выиграть и попасть в группу Лиги Европы. Оставили себе место для шага вперед в следующем сезоне.

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Дал бы команде не менее 9 баллов. Основную задачу выполнили – попали впервые в еврокубки. Если бы выиграли у Зари, было бы 10 с плюсом. 9 баллов – почти максимум, который мы могли показать сегодня", – сказал Рябоконь в комментарии Футбольному формату.

Напомним, Десна проводила только свой второй сезон в элите украинского футбола и была в трех очках от серебряных медалей.

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Десна Десна Александр Александр Рябоконь Заря - Десна
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